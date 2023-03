Inflation : elle "devrait être divisée par deux" d'ici fin 2023, promet François Villeroy de Galhau

Après un pic de l'inflation pour le premier semestre de l'année 2023, elle devrait ensuite être "divisée par deux" d'ici la fin de l'année selon François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France invité ce jeudi du 8h30 de franceinfo.

L'inflation en France devrait atteindre un pic au cours de ce semestre et "être divisée par deux" d'ici fin 2023, a déclaré ce jeudi 9 mars sur franceinfo le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. "Le pic de l'inflation est pour ce premier semestre", a-t-il prévenu.

"L'inflation va baisser d'ici juin" et "devrait être divisée par deux d'ici la fin de l'année, mais ce sera encore trop", a-t-il assuré, réaffirmant son ambition de ramener l'inflation à l'objectif de 2%, comme le souhaite la Banque centrale européenne (BCE). "Nous ferons ce qu'il faut pour ça", a-t-il insisté. "Ce n'est pas seulement une prévision que nous faisons, c'est un engagement que nous prenons vis-à-vis des Français", a poursuivi le gouverneur de la Banque de France. Selon l'Insee, l'inflation a rebondi à 6,2% sur un an en février, mais les produits alimentaires ont connu une envolée à deux chiffres (14,5%).

Sur le volet de l'énergie, le gouverneur se montre optimiste, considérant que "les prix ont commencé à se stabiliser" et que "la baisse des prix de l'énergie va beaucoup contribuer à la baisse de l'inflation". Ce qui ne signifie pas que la crise inflationniste est passée dans la mesure où "il y a toujours un délai de transmission de l'ordre de trois trimestres entre l'évolution des prix en amont et le prix à la consommation", précise-t-il. Et le ralentissement de l'augmentation des prix des produits alimentaires devrait "commencer à freiner d'ici la fin de l'année", selon François Villeroy de Galhau.