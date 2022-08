Inflation : avec la hausse des prix, les négociations entre les supermarchés et les fournisseurs se tendent

L'inflation a ralenti pour la première fois depuis un an. Les grandes surfaces font tout pour contenir les prix, mais c'est souvent le producteur qui trinque.

Avec la hausse des prix, les négociations entre grandes distributions et fournisseurs sont plus tendues que jamais. Marie-Laure Jarry, directrice générale de la Maison Le Goff, est bien placée pour le savoir. Depuis quelques mois, elle subit de plein fouet la flambée des prix des matières premières. Désormais, elle perd de l'argent sur de nombreuses recettes. Mais quand elle a demandé une augmentation aux hypermarchés à qui elle vend, elle a dû faire face à un refus. La patronne a tout de même fini par obtenir une hausse, mais moins importante que ce qu'elle espérait.



Les hypermarchés menacent de retirer certains produits

Un cadre de l'industrie agroalimentaire a décidé de dénoncer les pratiques des hypermarchés en enregistrant, en secret, ses négociations avec la grande distribution. Arthur, qui témoigne anonymement, aimerait qu'Intermarché et Casino achètent ses produits environ 5% plus cher. Mais dans ce cas, le représentant des hypermarchés menace de retirer des rayons certains produits de sa marque. La centrale d'achats a alors fait une proposition : si elle accepte d'acheter plus cher les produits d'Arthur, elle exige en échange qu'il finance d'importantes promotions en magasin. Surtout, elle lui annonce que plusieurs de ses marques seront retirées des rayons.