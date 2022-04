Hausse des prix : "Il y a une bascule des consommateurs vers les produits premier prix", constate la Fédération du commerce et de la distribution

"Il y a une vraie bascule des consommateurs vers les produits premier prix", a déclaré vendredi 29 avril sur franceinfo Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), alors que l'inflation a continué à accélérer en avril en France pour atteindre 4,8% sur un an.

"Tout le monde fait très attention", constate Jacques Creyssel. "Il y a très clairement une évolution dans ce sens-là et on pense que ça va s'accentuer et s'accélérer dans les semaines qui viennent."

+13% pour les pâtes depuis le début de l'année

Le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution explique que "les pâtes sont le produit qui a le plus augmenté", avec "une augmentation globale de 13% du prix des pâtes depuis le début de l'année."

Selon lui, les enseignes de grande distribution ont une marge de manoeuvre "extrêmement faible" sur les prix : "C'est de l'ordre de 1%, c'est-à-dire que sur un panier de 50 euros, nous touchons 50 centimes. Pour autant, tout le monde fait des efforts parce que nous avons besoin que nos clients soient capables de trouver des produits au meilleur prix."