Générosité : touchés par l'inflation, les Français font moins de dons en 2023, selon un sondage

Selon le Baromètre des générosités, réalisé par l'institut Odoxa pour Leetchi*, et que France Bleu révèle en exclusivité jeudi 11 octobre, les Français, contraints par l'inflation, donnent moins, et moins souvent. Le don annuel des Français recule de 9 euros en 2023 : en moyenne, les Français donnent cette année 191 euros. Quatre Français sur dix (38%) ont fait moins de dons sur les 12 derniers mois. Il s'agit d'un niveau inédit, précise le sondage : c'est la baisse la plus importante de dons jamais atteinte depuis que ce Baromètre, créé en 2019, existe.

Les Français donnent en majorité pour la recherche médicale et la lutte contre les maladies, qui reste leur cause préférée, devant la protection de l'enfance (la cause qui progresse le plus) et la protection des animaux. Viennent ensuite deux causes qui ont progressé de manière importante concernant les dons des Français : la lutte contre la pauvreté en France et l'aide aux personnes malades ou handicapées. Quant à la protection de l'environnement, c'est une cause qui stagne, après avoir fortement progressé en 2022.

La Normandie est la région qui donne le plus

La moitié ouest de la France est la plus généreuse dans notre pays, avec en tête la Normandie, région qui donne le plus (don moyen de 242 euros), tandis que celle qui donne le moins est la Bourgogne-Franche-Comté (don moyen de 124 euros). Cette année, de plus en plus de Français, en particulier les jeunes et les plus modestes, ont dû faire appel à la solidarité pour s'en sortir, détaille le rapport.

Cette année, c'est chez les foyers les plus modestes que l'on retrouve la plus forte part de personnes qui indiquent qu'elles ont moins donné depuis un an (49%). Selon Odoxa, "on peut faire l’hypothèse d’un lien direct entre le recul de la générosité des Français et la hausse des dépenses de la vie quotidienne à laquelle ils doivent désormais faire face".

Les foyers les plus modestes donnent presque autant que les foyers "assez aisés"

Cette étude d'Odoxa apporte des précisions sur les personnes qui donnent. Les hommes font davantage de dons (207 euros en moyenne) que les femmes (176 euros). Selon l'étude, cette différence reflète les inégalités de ressources entre hommes et femmes. Les actifs de 25 à 49 ans donnent davantage que les 65 ans et plus, ainsi que les jeunes. Les actifs les plus âgés (50-64 ans) donnent, eux, moins, avec un don de 161 euros en moyenne.

Enfin, Odoxa indique que ce ne sont pas forcément les personnes les plus aisées qui donnent le plus. Les foyers les plus modestes donnent davantage (170 euros annuels) que les foyers "assez modestes" (166 euros), et donnent presque autant que les foyers "assez aisés" (173 euros). Les ouvriers (212 euros) ou les étudiants (204 euros) donnent plus que les retraités (188 euros). Ceux qui donnent le plus sont, logiquement, les cadres (295 euros) et les foyers les plus aisés (261 euros).

*Méthodologie : Cette enquête Odoxa-Leetchi pour France Bleu a été réalisée auprès d’un échantillon de 2 998 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Ils ont été interrogés par internet, du 19 au 25 septembre 2023.