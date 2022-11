États-Unis : la popularité de Joe Biden mise à mal par les prix des carburants

Si Joe Biden a vu sa popularité s’effondrer, c'est parce que l'inflation a atteint des niveaux spectaculaires, à plus de 8 %. Le pétrole a particulièrement flambé. Il est beaucoup moins cher aux États-Unis qu'en Europe, mais c'est encore trop pour les Américains. Le président a pourtant tout tenté pour faire baisser les cours.

Comme en Europe, les prix à la pompe sont en hausse depuis plusieurs mois. Même si les tarifs ont un peu baissé ces derniers jours, il faut compter 1 euro le litre en moyenne et jusqu’à 1,45 euro en Californie. C’est moins cher qu’en France, mais les Américains ont été habitués pendant des décennies à utiliser de l’essence bon marché dans un pays où les distances sont gigantesques et les transports en commun peu développés.



Un président en colère



"Les compagnies pétrolières ont fait, cette année, des profits record et pas à cause de leurs innovations. Ce sont des profits réalisés grâce à la guerre en Ukraine. Je leur demande de baisser les prix à la pompe et si ces compagnies ne le font pas, on leur imposera de nouvelles taxes et restrictions", a déclaré Joe Biden. Le président n’a pas le choix, il doit mettre la pression sur les fournisseurs étrangers, car les États-Unis dépendent encore des importations.