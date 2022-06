Etats-Unis : face à l'inflation galopante, la Fed procède à la plus forte hausse des taux directeurs depuis 1994

Il s'agit de la troisième hausse d'affilée de ces taux, qui se situent désormais dans une fourchette comprise entre 1,50 à 1,75% et donnent le ton pour les crédits accordés aux particuliers et entreprises.

Face à la hausse des prix, la Banque centrale américaine (Fed) a relevé, mercredi 15 juin, ses taux directeurs de trois quarts de point. Cette hausse, la plus forte depuis 1994, "est inhabituellement importante", a souligné le patron de l'institution, Jerome Powell. Il s'agit de la troisième hausse d'affilée de ces taux, qui se situent désormais dans une fourchette comprise entre 1,50 à 1,75% et donnent le ton pour les crédits accordés aux particuliers et entreprises.

Il faut s'attendre à d'autres relèvements du même ordre dans les mois à venir. "Dans la perspective d'aujourd'hui, une augmentation de 50 points de base ou de 75 points de base semble très probable lors de notre prochaine réunion", fin juillet, a-t-il ajouté. Car ramener la hausse des prix autour de 2% est la priorité. La plupart des responsables de l'institution voient donc les taux grimper, d'ici à la fin de l'année, jusqu'à la fourchette de 3,25 à 3,50%.

La Fed a également révisé à la hausse ses projections d'inflation, tablant désormais sur 5,2% en 2022 et 2,6% en 2023. La hausse des prix demeure "élevée, reflétant les déséquilibres entre l'offre et la demande liés à la pandémie, les prix de l'énergie plus élevés et plus largement les pressions sur les prix", a souligné l'institution.

Elle rappelle que l'invasion russe en Ukraine et les sanctions contre la Russie ont créé "des pressions supplémentaires à la hausse sur l'inflation et pèsent sur l'activité économique mondiale". En conséquence, la Fed anticipe une croissance économique moins forte que prévu cette année aux Etats-Unis, à 1,7%, contre 2,8% précédemment.