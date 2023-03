Consommation : les clients séduits par les paniers anti-inflation

Alors que les prix ont bondi de 16,3% au mois de mars, les clients sont séduits par les paniers anti-inflation mis en place dans les supermarchés.

Limiter au maximum la hausse des prix de ses courses, un défi relevé par de plus en plus de Français. Dans les rayons d’un supermarché de Provins (Seine-et-Marne), les clients font attention et privilégient les produits des paniers anti-inflation. "Les prix ont monté. […] On aime bien manger les bonnes choses, mais pas trop cher quand même", indique une cliente. Un autre complète : "Avant je prenais comme ça, mais maintenant, je prends les prix au kilo."

"Le panier fonctionne très bien"

Les ventes de ces produits anti-inflation bondissent de 75%. Ce n’est pas étonnant, car ces marques distributeurs restent moins chères que leurs équivalents de grandes marques. L’enseigne a sélectionné 500 références essentielles pour attirer les clients. Selon Perrine Vignon, directrice du magasin Intermarché de Provins, "le panier fonctionne très bien". Le panier à petit prix, un succès quelle que soit l’enseigne. Une offre pour contenir l’inflation, +16,2% sur un an et qui devrait franchir la barre des 20% fin juin.