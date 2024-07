Consommation : le prix des fruits et légumes en baisse

Les prix des fruits et légumes ont baissé de 5 à 9% sur un an. Explications.

Du melon à 1,95 euro, des tomates cœur de bœuf à moins de 4 euros le kilo, et des courgettes à 2,50 euros sur un marché de Nice (Alpes-Maritimes). Le prix des fruits et légumes de saison baisse enfin, à condition de trouver le bon stand. La baisse atteint parfois plusieurs dizaines de centimes. "Cette année les prix ont baissé au niveau des pêches et nectarines", confie le vendeur. Les légumes ont baissé en moyenne de 9% en un an, les fruits de 5%.

Une bonne récolte tardive

Parmi les plus significatives, les tomates grappe, dont le prix au kilo a baissé de 31%, passant sous les 2 euros. Le prix du melon charentais baisse de 18%, et les carottes de 14%. Les pluies du printemps ont favorisé une bonne récolte tardive. Le mauvais temps a également freiné la consommation. Chez un maraîcher, la production est particulièrement abondante, normalement pour les courgettes. Pour rester compétitif, il a baissé d’un euro leur prix au kilo. La baisse est toutefois à relativiser, puisque les prix sont 16% plus cher qu’il y a trois ans.