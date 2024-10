Consommation : la déflation touche certains produits, les Français restent économes

Les prix des produits d'entretien et d'hygiène, mais aussi ceux des produits frais sont en baisse dans les magasins. Les ventes en supermarché diminuent, car les Français continuent de faire attention.

En rayons, la déflation se poursuit, mais ne touche pas tous les produits de la même manière. Les prix des produits d'entretien et d'hygiène ont chuté de 2,9% en un an et de 1,4% pour les produits frais, tandis que les prix des produits sucrés ont augmenté de 0,7%. Malgré ces baisses de prix, les ventes diminuent en supermarché. Les Français restent économes, mais achètent parfois des produits de gamme supérieure, un peu plus chers.

Une baisse des cours de l'énergie

"On voit que les Français ont envie de se faire plaisir (…) Les petits produits sucrés, on voit qu'il y a un retour vers la consommation plaisir et ça c'est plutôt une bonne nouvelle", explique Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA. Cette diminution de l'inflation s'explique par une baisse des cours de l'énergie. Le prix des carburants redescend depuis plusieurs mois, et atteint son plus bas niveau depuis 2022.

