Consommation : des produits vendus en paquets, plus chers qu’à l’unité

L’association de consommateurs Foodwatch a fait état, mercredi 25 avril, d’une liste de produits vendus en supermarchés dont le prix serait supérieur en packs familiaux qu’à l’unité. Les distributeurs invoquent des erreurs.

Les produits vendus au format XXL et à prix bas, seraient en fait bien plus chers au kilo ou au litre. Exemple avec des cookies où le prix gonfle de plus de 20 % entre le format famille et le format classique. De même pour des jus, dont le prix au litre en grand format augmente de 60 centimes par rapport au plus petit format. Certains consommateurs se disent surpris et dénoncent une pratique malhonnête, quand d’autres avouent avoir vu la supercherie depuis longtemps déjà.

Des produits jusqu’à 28 % plus chers

Dans son enquête, l’association de consommateurs Foodwatch épingle 12 produits de marques ou de distributeurs qui peuvent coûter jusqu’à 28 % plus cher que les formats classiques. Toutes les enseignes de supermarchés seraient visées. "Dans notre enquête, nous n’avons pas fait une liste exhaustive des produits. L’idée (...) c’est de dire qu’une seule arnaque au prix dans les rayons, un centime de plus d’augmentation entre les formats classiques et les formats spéciaux, c’est déjà un centime de trop", énonce Audrey Morice, chargée de campagnes Foodwatch. Les enseignes de la grande distribution invoquent des erreurs qui auraient été rectifiées.