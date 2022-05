Inflation : Bruno Le Maire appelle les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires

Face à l'inflation, Bruno Le Maire a appelé lundi 23 mai les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires, lors d'une réunion à Bercy avec les organisations patronales. Pour le ministre de l'Economie et des Finances, "il faut que nos compatriotes se disent 'Ça me rapporte de travailler' et pas 'Ça me coûte cher'" à cause du prix de l'essence.

"Le retour de l'inflation est une source de préoccupation et d'inquiétude, d'angoisse pour des millions de compatriotes", a souligné Bruno Le Maire, alors que la hausse des prix à la consommation a atteint 4,8% sur un an en avril. Il a toutefois rejeté "des augmentations générales, partout, décidées par l'administration" car "ce n'est pas comme ça que ça marche".

Les patrons veulent "faire attention"

Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), François Asselin, qui avait rejeté en matinée sur franceinfo toute "hausse de salaire uniforme", a rappelé les marges de manœuvre réduites pour les patrons. "Une entreprise ne peut distribuer que ce qu'elle gagne. Le principe de réalité s'impose à elle", a-t-il noté.

Le président délégué du Medef, Patrick Martin, a plaidé pour les "dispositifs d'intéressement, de primes". Ils doivent "permettre de trouver une solution de compromis qui satisfasse tout le monde et ne mettent pas les entreprises en difficulté sur la durée". "Il faut faire attention, ne pas handicaper l'avenir", a abondé Dominique Métayer, président de l'Union des entreprises de proximité.