En mai, l'inflation s'est encore accélérée, dépassant la barre des 5% sur un an pour la première fois depuis 1985. S'ils partent toujours autant, les Français semblent être plus attentifs au tarif de leur hébergement estival.

Le sable chaud de votre plage préférée, la terrasse ensoleillée d'un restaurant d'altitude, la piscine d'un camping à l'autre bout de la France... Plus d'un Français sur deux (55%) prévoit de partir en vacances cet été, selon une étude de l'Ifop (en PDF). Un pourcentage en hausse par rapport à l'été 2020 (47%), marqué par la crise sanitaire.

Mais alors que l'inflation a dépassé en mai la barre des 5% sur un an pour la première fois depuis 1985, les futurs vacanciers restent attentifs aux dépenses : un quart d'entre eux prévoit un budget plus bas que celui de l’été dernier, tandis que plus de 7 Français sur 10 (73%) considèrent que le prix de la location constitue un critère déterminant pour le choix d’un hébergement de vacances, selon la même enquête.

Le niveau de l'inflation vous a poussé à revoir à la baisse vos projets pour cet été ? Au contraire, vous avez rogné sur vos dépenses quotidiennes pour vous permettre de passer des congés de rêve ? Vous espériez partir en vacances pour la première fois mais vous avez dû renoncer ? Votre témoignage intéresse franceinfo. Expliquez-nous les arbitrages que vous avez réalisés en répondant au questionnaire ci-dessous.

