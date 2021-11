We Demain : Lappeenranta, la ville où l'on vit dans le futur

Dans son dernier numéro, "We demain" met à l’honneur la ville de Lappeenranta. Une ville de Finlande qui vit dans le futur selon le magazine.

La ville de Lappeenranta, en Finlande, a reçu la feuille verte de la Commission européenne pour son excellence écologique. Elle pourrait être la première du continent à atteindre la neutralité carbone et le zéro déchet. "Ce qui est intéressant, c’est que la feuille verte européenne, ce n’est pas qu’une accumulation d’espaces verts et de pistes cyclables. C’est un tout dans lequel il y a une économie durable qui se développe avec des emplois durables", explique François Siegel, co-fondateur de la revue We Demain.



Travailler en réseau

Pour le maire de Lappeenranta, il n’y a pas de recettes miracles. Selon lui, il faut travailler en réseau avec les habitants, chercheurs d’université et chefs d’entreprises. "Une économie collaborative et participative fonctionne assez bien. On émet des solutions qui sont proposées par des citoyens. Les chercheurs écoutent les habitants de la ville", ajoute François Siegel.