Voitures électriques : les véhicules chinois vont-ils conquérir l’Europe ?

En imposant des taxes sur l’importation des véhicules chinois, l’Union européenne s’est lancée dans une rude bataille commerciale avec la Chine. Pékin a rapidement réagi avec les mêmes mesures concernant des produits venant de l’Europe.

Elles débarquent sur nos routes avec l’ambition de conquérir la France et l’Europe. Les voitures chinoises sont de plus en plus nombreuses avec plus de 36 000 nouvelles immatriculations dans le pays l’an dernier. Attrayantes par leur prix et ultra-technologiques, sont-elles aussi fiables que les voitures européennes. Dans une concession, elles attirent de nouveaux clients. Le prix est l’argument majeur des personnes qui pensent acheter le véhicule électrique chinois.

Des prix 20 à 40% moins chers

En moyenne, les véhicules chinois sont 20 à 40% moins chers que les modèles européens selon plusieurs associations d’utilisateurs. Des tarifs qui devraient rester attractifs malgré une nouvelle taxe douanière bientôt imposée par la Commission européenne. La capacité gigantesque de production de la Chine peut expliquer les prix bas. Les constructeurs chinois maîtrisent également presque la totalité de leur chaîne de production comme les batteries. Les voitures chinoises représentent déjà presque 3% du marché européen avec une progression de 79% sur un an.





