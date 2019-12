VIDEO. Qu\'est-ce que le \"Green New Deal\" ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

L'histoire commence dans les années 2000. Certains disent que ça s'est passé un vendredi soir de janvier 2007. Le triple lauréat du prix Pulitzer, Thomas Friedman a utilisé le terme "Green New Deal" dans une colonne du New York Times, en référence au "New Deal" de Franklin D. Roosevelt's. Dans son article, le chroniqueur pro-mondialisation parle de redonner une dynamique aux États-Unis, de mettre fin à la dépendance au pétrole et a appelé à un redressement drastique vers le renouvelable. Un an plus tard, Barack Obama ajoute un Green New Deal à son programme.

Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, un rapport du Green New Deal Group, groupe environnemental et économique, est publié au Royaume-Uni. Il propose des moyens de s'attaquer au réchauffement climatique, à la crise financière actuelle, au pic pétrolier. En 2009, le concept est élargi. L'ONU rédige un rapport en faveur d'un Green New Deal mondial visant à créer des emplois dans les industries renouvelables pour stimuler l'économie, pour freiner le changement climatique après la crise.

Neuf ans plus tard, le grand retour

Un groupe de jeunes activistes repopularise le nom et tient un sit-in dans le bureau de Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants. Le 7 février 2019, un Green New Deal est présenté au Congrès par les démocrates Alexandria Ocasio-Cortez et Edward Markey. Ce Green New Deal demande au gouvernement des États-Unis de s'éloigner des combustibles fossiles, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et vise à garantir de nouveaux emplois dans les industries de l'énergie verte. Il comprend également une réforme économique et sociale qui vise à augmenter les impôts des plus riches et l'investir dans les infrastructures et les énergies renouvelables.

L'objectif pour les États-Unis est de passer à 100 % d'énergies renouvelables en dix ans.