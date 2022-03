VIDEO. Industrie : chaussures anti-Covid, fils chauffants, gants de protection… Au cœur de la révolution textile portugaise

A 50 kilomètres au nord de Porto, le CITEVE est le cœur de la révolution textile portugaise. Dans les laboratoires de ce centre technologique qui soutient le développement des capacités des industries du textile et de l’habillement, 150 chercheurs testent de nouvelles matières, de nouveaux tissus… Et ils inventent aussi les vêtements de demain.

Comme une combinaison anti-tempête, une robe de soirée dont les fils de la broderie sont chauffants, ou dernièrement, des chaussures anti-Covid avec des molécules intégrées à la semelle qui repoussent le virus… Des nanotechnologies sur lesquelles cet organisme de référence investit depuis plus de quinze ans.

Des produits complexes

"Par exemple, nous avons développé des gants qui sont très flexibles mais, au moment d’un choc, ils se transforment en des gants durs. C’est très important pour la protection individuelle comme les vestes de moto. Le système de protection est flexible mais il devient rigide au moment de la chute", explique Braz Costa, directeur général du CITEVE, au magazine "Nous, les Européens" (replay).

"La seule solution pour le Portugal, c’était de s’occuper de produits plus complexes, plus difficiles, précise-t-il, ainsi que de services plus proches du principal marché de la mode et du textile dans le monde, c’est-à-dire l’Europe." Et ça marche, puisque le Portugal attire depuis quelques années de plus en plus de marques européennes et françaises de ce secteur.

