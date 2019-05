VIDEO. Comment faire son propre liquide vaisselle écolo ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Meilleur ennemi des taches de graisse, le liquide vaisselle quitte rarement le bord de notre évier. Pourtant, on se dispenserait bien de ses composants nocifs et de son emballage plastique. Maël, bénévole à La Maison du Zéro Déchet, nous dévoile comment concevoir son propre produit vaisselle, une recette écoresponsable et inoffensive pour la santé.

Pour préparer ce produit "fait maison", il suffit d'assembler de l'eau, du savon de Marseille, du savon noir, du bicarbonate de soude et des cristaux de soude. Ces éléments naturels peuvent être complétés par quelques gouttes d'huiles essentielles de citron pour un effet antiseptique. Une fois prêt, le détergent s'utilise comme un liquide vaisselle classique et Maël l'assure : il est tout aussi efficace que ceux vendus dans le commerce.

Élaboré à partir d'ingrédients sains, ce produit a l'avantage d'être économique puisqu'il faut compter environ 50 centimes pour en concevoir un litre. De plus, il peut être contenu dans un récipient usagé, une aubaine lorsqu'on sait qu'en France, un tiers des déchets ménagers sont des emballages.