Vidéo Ascoval : la décision de délocaliser temporairement la production en Allemagne "n'est pas prise", assure Agnès Pannier-Runacher

Selon les syndicats de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord, l'entreprise prévoit de délocaliser temporairement 40% de sa production sur des sites "plus polluants" en Allemagne à cause de la hausse des prix de l'énergie. "Je ne trouve pas cela normal", a indiqué Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, jeudi 18 novembre sur franceinfo, tout en assurant que "la décision n'est pas prise".

"C'est une décision qui est en train d'être réfléchie, poursuit la ministre. Je suis en contact avec les salariés d'Ascoval mais également avec la nouvelle direction de Saarstahl [propriétaire d'Ascoval]." Ascoval est confronté à une situation "temporaire" parce qu'elle est "liée à une situation d'augmentation de l'électricité qui est temporaire", explique Agnès Pannier-Runacher. "Si c'est temporaire, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour l'emploi", ajoute la ministre.

La ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie a évoqué d'autres solutions telles que le recours à l'activité partielle ou au ralentissement de cadences. "Lorsque les sites ralentissent leurs cadences vous n'avez pas immédiatement une suppression d'emplois", précise-t-elle. Par ailleurs, Agnès Pannier-Runacher a assuré avoir pris des mesures dans le cadre du projet de loi de finances pour "compenser une partie du prix de l'électricité sur ces entreprises qui utilisent beaucoup d'électricité".

"C'est absurde d'aller balancer des cadences et de fabriquer plus d'acier dans des usines qui polluent plus, pour une question ponctuelle du prix de l'électricité, alors qu'Ascoval fonctionne à l'électricité et produit de l'acier vert."