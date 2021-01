Un site francilien de Sanofi épinglé pour non-prévention des risques psychosociaux

Le personnel du site de Sanofi situé à Antony dans les Hauts-de-Seine "est exposé à une situation dangereuse pour sa santé physique et mentale", selon la Direccte d'Île-de-France.

Le personnel d'un site de Sanofi "est exposé à une situation dangereuse pour sa santé physique et mentale". La Direccte francilienne a épinglé le site pour non-prévention des risques psychosociaux et lui a ordonné de définir un "programme d'actions", notamment pour "limiter la charge de travail" des salariés, selon la missive consultée mardi 26 janvier par l'AFP. Le courrier de mise en demeure, pour "infractions à l'obligation générale de santé et de sécurité" a été adressée le 18 janvier à la direction du site Sanofi-Aventis Groupe (SAG) de la Croix-de-Berny, à Antony dans les Hauts-de-Seine.

La Direccte donne un délai de "quatre mois" à la direction du site d'Antony pour évaluer les "risques de souffrance mentale" et définir un "programme d'actions", notamment pour "limiter la charge de travail".

Interrogée par l'AFP, la direction du groupe Sanofi a dit avoir "renforcé" en juillet 2020 son "dispositif existant" en matière de prévention de ces risques. Ce à quoi la Direccte répond que certes, la direction de SAG a "engagé une démarche d'évaluation des risques psychosociaux", mais "sans la conduire à son terme", "sans mettre en place un plan d'actions approprié aux facteurs de risques identifiés alors que les constats mettent en évidence une/des situations pathogènes".

En juin 2020, les syndicats avaient tiré la sonnette d'alarme après le suicide d'une salariée sur son lieu de travail dans un autre site de SAG, à Gentilly dans le Val-de-Marne. Ils avaient dénoncé "une mise en danger des vies" du personnel par des pratiques "intolérables" au sein de cette entité du groupe pharmaceutique.