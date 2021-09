Santé : le marché de la brosse à dents en plein essor

Le marché de la brosse à dents connaît une belle croissance depuis quelques années. Les fabricants redoublent désormais d'imagination pour inciter les consommateurs à prendre soin de leurs dents. Il existe de plus en plus de variétés de brosses à dents, pour enfants, adultes, en plastique, en liège et même fabriquées en France. Les clients peuvent compter sur une large palette de choix. "J'utilise plus des brosses à dents en plastique, mais je sais qu'il vaut mieux en utiliser en bois" explique un utilisateur.



L'écologie fait son entrée dans le marché

Depuis plusieurs années, le bio a fait son entrée dans le marché de la brosse à dents. L'entreprise Bioseptyl en a fait sa spécialité. Après avoir frôlé la liquidation en 2012, l'entreprise a su rebondir en fabriquant des brosses à dents en bois. Cette nouveauté a permis à l'entreprise de remonter ses chiffres comme l'explique, Angélique Brébant, opératrice en ligne de Bioseptyl, "On revient de loin, c'est vrai qu'on a eu une sale période, mais on a su se battre sur le marché. La preuve, maintenant, on fait des belles brosses à dents en bois, en plus qui sont fabriqués en France." Le marché de la brosse à dents reste très concurrentiel avec près de 200 millions de ventes chaque année.