Salindres : des cas suspects de cancer

À Salindres, dans le Gard, vu du ciel, l'usine d'aluminium semble dominer la commune. Cette plateforme chimique vieille de 150 ans, classée Seveso, est soupçonnée d'être à l'origine de cancers rares déclarés par plusieurs habitants du canton. Roselyne Boudet s'est installée dans ce petit coin du Gard il y a une trentaine d'années. En septembre, son mari tombe gravement malade d'un glioblastome, une tumeur au cerveau.

Un nombre trois fois supérieur à la normale

Le glioblastome est un cancer rare et pourtant, à Salindres et Rousson, la commune voisine, les cas semblent plus fréquents que la normale. L'usine chimique serait-elle à l'origine des cas de tumeur au cerveau ? C'est la question que se sont posés les experts de Santé publique France. Ils dénombrent neuf cas de glioblastome sur les deux communes en l'espace de 10 ans. Un nombre limité certes, mais trois fois supérieur à la normale.

