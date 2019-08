Prime à la conversion : les règles ont changé pour en bénéficier

Pour bénéficier de la prime à la conversion, les règles ont changé. À partir du jeudi 1er août, c'est le revenu fiscal de référence qui compte : il doit être inférieur à 13 489 € par an pour l'aide maximale de 5 000 €. "Si le revenu est supérieur, vous ne pourrez pas toucher plus de 2 500 €. Autre changement, la prime ne concerne plus ni les véhicules diesel d'occasion ni ceux dont le prix est supérieur à 60 000 € à l'achat", précise le journaliste Luc Bazizin sur le plateau du 13 Heures. Par ailleurs, les émissions de CO2 ne doivent plus excéder 122 g/km, mais 117g/km.

Le marché de la voiture électrique se porte bien

Grâce aux aides et à l'augmentation de bornes de recharge, le marché de la voiture électrique se porte de mieux en mieux en France. Ces véhicules non polluants représentent 2,5% des ventes avec 44 000 exemplaires achetés l'an passé.

