Portugal : le pays champion de l'énergie verte

Le Portugal serait-il en train de devenir l'un des pays les plus verts au monde ? Par sa végétation luxuriante, c'est certain, mais surtout par son électricité. Au mois de mars, le pays a réussi un exploit : produire plus d'électricité issue d'énergies renouvelables qu'il n'en a consommée. C'est une première en Europe. Aujourd'hui, près de 60% de son électricité est propre. C'est trois fois plus qu'en France. Alors, comment le pays a-t-il réussi à devenir en quelques années l'un des pionniers de la transition énergétique ? L'une des principales sources d'électricité du pays n'est autre que le barrage Castelo de Bode. Il est haut de 115 mètres et est l'un des 36 barrages que compte le pays.

58% de l'électricité du pays est propre

À l'intérieur, trois immenses turbines tournent à plein régime. Elles produisent de l'électricité chaque jour pour environ 75 000 habitants. Au mois de mars dernier, le barrage a battu des records de production grâce notamment à une météo favorable. Au Portugal, 58% de l'électricité du pays est propre, c'est quatre fois plus qu'il y a 15 ans. L'État a investi dans le secteur au début des années 2000. N'ayant pas de centrale nucléaire, le Portugal achetait jusque-là chaque année des millions d'euros d'électricité à ses voisins.

Le JT

Les autres sujets du JT