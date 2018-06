Plastique : les grandes surfaces hors-la-loi

La grande distribution a encore beaucoup de travail à faire pour mettre fin aux emballages plastiques. "Les industriels prennent l'exemple du tube de dentrifice sans emballage qui a effectivement été un fiasco commercial pour mettre la faute sur les consommateurs et leurs habitudes. Ce qu'oublie la grande distribution, c'est que l'essai a été lancé il y a environ dix ans et en dix années, on peut penser que la mentalité des consommateurs a quelque peu changé", explique Julien Bigard sur le plateau de France 3.

Une loi peu connue et non contraignante

Pour convaincre les industriels de réduire les emballages, il existe déjà une loi mais peu d'entre nous la connaissent. "Elle oblige les supermarchés à installer des points de tri à l'issue des caisses. Ainsi, après avoir fait vos achats, vous pouvez enlever vos emballages et les jeter directement. En pratique, il n'y a qu'une infime partie des supermarchés qui propose ce dispositif. Le législateur n'a prévu ni contrôle ni sanction", conclut le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT