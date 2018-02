Plainte contre des industriels à Fos-sur-Mer : "Il faut qu'on nous dise si réellement on est en danger de mort en vivant à Fos ou pas"

René Raimondi, maire de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), a expliqué lundi sur franceinfo qu'il soutenait l'action des riverains de sa commune, regroupés en association, qui vont porter plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui" et "troubles anormaux du voisinage".

"Je ne peux que soutenir cette action" des habitants de Fos-sur-Mer qui vont porter plainte contre X pour "mise en danger de la vie d'autrui" et contre des industriels comme ArcelorMittal pour "troubles anormaux du voisinage", a réagi le maire de la commune des Bouches-du-Rhône, René Raimondi, lundi 12 février sur franceinfo.

Le golfe de Fos est l'une des plus grandes zones industrielles d'Europe. Ces dernières années, plusieurs études ont démontré que les rejets massifs de ces industries dans l'atmosphère avaient une conséquence sur la santé des habitants. "À un moment donné, je comprends que les populations aient besoin de savoir. Il faut qu'on nous dise si réellement on est en danger de mort en vivant à Fos ou pas", a déclaré René Raimondi.

Deux fois plus de cancers

D'après une enquête publiée il y a un an, il a à Fos-sur-Mer deux fois plus de cancers, d'asthme et de diabète qu'ailleurs en France. "On alerte sur les problématiques de cumuls depuis longtemps", a souligné René Raimondi. Une étude récente montre par ailleurs que les aliments produits localement contiennent des traces de polluants bien supérieurs aux seuils légaux. "Cela fait 15 ans que l'on se bat pour que des études sérieuses soient faites sur cette zone et pour que des mesures soient prises. Malheureusement, on a toujours essuyé des refus", a regretté l'édile de Fos-sur-Mer.

"Chaque usine est aux normes, sauf qu'on n'a jamais fait cette étude sur les cumuls et sur l'imprégnation [des polluants]", a expliqué René Raimondi, appelant "la DREAL [Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement] et l'ARS [Agence régionale de santé] à jouer leur rôle". En définitive, dans la ville de Fos-sur-Mer, "on est très heureux de vivre de l'industrie, mais on ne voudrait pas en mourir prématurément", a lancé le maire.