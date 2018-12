Noël : le royaume de la brique

Cette famille française vit à Billund, au centre du Danemark. Cette ville est la capitale mondiale de la petite brique en plastique. Dans les usines de la marque Lego, pas un humain à l'horizon, les pièces sont fabriquées par des robots. Les 760 machines travaillent à un rythme infernal puisque 4,9 millions de briques sont produites toutes les heures, soit plus de 1 300 briques par seconde.

Une brique qui traverse les âges

L'histoire de la marque commence en 1932 grâce à Ole Kirk Christiansen. Ce modeste menuisier fabrique des jouets en bois et va passer au plastique après la Seconde Guerre mondiale. Il lui faudra plus de dix ans pour trouver les briques parfaites, celles qui s'emboîtent et sont devenues des classiques. Lego n'a désormais plus le monopole sur ces petits jouets puisque la marque n'a pu empêcher l'arrivée sur le marché de l'américain Mega Bloks. Aujourd'hui, le défi de l'écologie attend le groupe qui teste d'autres matières pour remplacer le plastique. Lego a pour objectif de produire 100% de briques écologiques en 2030.

