Mariage PSA avec Fiat-Chrysler : le conseil d'administration de PSA donne son feu vert, les syndicats "optimistes" mais "vigilants"

"C'est quelque chose qui nous rend assez optimistes", a réagi Patrick Michel, le secrétaire général FO de PSA, après le feu vert donné par le conseil d'administration du constructeur au mariage avec l'Italo-américain Fiat-Chrysler.

Le conseil d'administration de PSA a donné son feu vert mercredi 30 octobre au mariage avec l'italo-américain Fiat-Chrysler, a appris franceinfo de sources concordantes.

"C'est quelque chose qui nous rend assez optimistes", a réagi sur franceinfo Patrick Michel, le secrétaire général FO du comité de groupement PSA."PSA a déjà prouvé qu'il savait intégrer d'autres constructeurs avec Opel. C'est une opération réussie deux ans après ce premier mariage", souligne Patrick Michel.

Le syndicaliste voit dans cette alliance, un avantage, "c'est d'avoir accès au marché américain, premier marché du monde, et d'avoir enfin une taille qui permettra de se battre avec les plus grands mondiaux, que sont par exemple Volkswagen ou Toyota".

Il faut "faire profiter ses salariés de cette alliance"

Patrick Michel assure toutefois que les syndicats resteront "très vigilants". Ils demanderont à PSA, "cette entreprise qui est rentable, de protéger l'emploi de tous les salariés PSA en Europe et dans le monde, et d'abord en France". Le groupe devra "faire profiter ses salariés de cette alliance, avec pourquoi pas la fabrication d'un véhicule Fiat en Europe et pourquoi pas dans une usine en France". Il rappelle qu'avec le mariage avec Opel, l'usine PSA de Sochaux fabrique déjà "un véhicule Grandland X Opel pour tous les clients de cette marque".

Le secrétaire général FO de PSA avertit le constructeur que les syndicats ne pourront pas admettre "que ce mariage baisse la rentabilité du groupe PSA, baisse les emplois chez PSA, tant du côté de la production que du côté de la conception".