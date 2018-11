Made in France : un secteur porteur et innovant

Le MIF Expo, le salon du made in France, se tient jusqu'au lundi 12 novembre à Paris. En plateau, Sophie Lanson s'intéresse au made in France, un secteur porteur qui innove. En témoigne "Bob, le plus petit lave-vaisselle du monde selon ses concepteurs", rapporte la journaliste de France 2. "10 kilos environ, 50 centimètres sur 30, il suffit de remplir le réservoir d'eau et c'est parti", détaille-t-elle. Ce produit made in France est fabriqué en Vendée. Le berceau de l'électroménager, là où la production s'était arrêtée en 2016. Résultat : c'est un carton avec 5 000 précommandes. Il est vendu 199 euros.

La tendance est à l'écologie

Parmi les tendances qui se dégagent cette année, il y a beaucoup de produits écolos. "Tout d'abord ces lunettes de soleil", continue la journaliste, "la marque les fabrique à partir de coquilles d'huîtres ou de moules recyclées, pas de plastique, pour des paires de 80 à 115 euros". Autre produit écolo, ces couches fabriquées dans les Vosges, 110 millions produites chaque année sur les quelques 3 milliards consommées dans notre pays. Les matières premières sont non toxiques et ces couches sont biodégradables à 60%.

