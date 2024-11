Les Dassler, génies de la basket et frères ennemis de légende Temps de lecture : 1min - vidéo : 14min Les Dassler, génies de la basket et frères ennemis de légende Les Dassler, génies de la basket et frères ennemis de légende (France 2) Article rédigé par France 2 - Eventhia Lachaud, Mathilde Rougeron, Clément Voyer France Télévisions JT de 20h France 2

À l'origine de deux des plus grandes marques de baskets de l'histoire se trouvent Rudolf et Adolf Dassler, deux frères et entrepreneurs allemands que l'histoire aura séparés. Retour sur l'une des brouilles les plus célèbres de l'industrie.

Dans la série des frères qui s'écharpent, les frères Dassler figurent parmi les moins connus du grand public. Ils sont pourtant à l'origine d'une invention qui va révolutionner le sport. Pour comprendre leur histoire, il faut remonter au début du XXe siècle. Les premières chaussures sportives, au début du XXe siècle, étaient loin d'être adaptées aux mouvements des athlètes. Semelle en bois, pointe en métal... Les souliers de compétition étaient rigides et très peu pratiques. En Bavière, les frères Dassler, passionnés de sport, décident de changer la donne. "Adie" et "Rudie" Rudolf et Adolf Dassler, surnommés "Adie" et "Rudie", ont deux ans de différence et partagent une grande complicité. Leur père est employé dans une entreprise qui fabrique des chaussures. Adolf Dassler a donc l'idée de se fabriquer ses propres chaussures de sport à partir de chutes de tissu et de restes de chaussures militaires. Il compose un modèle en cuir, moins rigide que les chaussures du marché à l'époque. Son frère Rudolf va mettre ses talents oratoires à l'œuvre pour la vente. Les deux hommes créent leur entreprise. Les Jeux olympiques de Berlin, en 1936, vont notamment les propulser au rang de première référence de la chaussure de sport. Mais la Seconde Guerre mondiale va créer un fossé entre les deux frères, qui finira par les séparer. Chacun fondera sa propre marque : "Adidas" pour "Adi" Dassler, qui renomme la fabrique initiale, et "Puma" pour Rudolf Dassler. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.