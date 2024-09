L'usine de chocolat Poulain près de Blois intégralement reprise par le groupe Andros

Les chocolats Poulain, créés en 1848 à Blois, vont continuer à vivre. L'usine de chocolat Poulain située à Villebarou, près de Blois dans le Loir-et-Cher, va finalement être intégralement reprise, rapporte France Bleu Touraine mardi 10 septembre. Le seul site du chocolatier en France devait fermer d'ici la fin de l'année. L'annonce d'un accord entre l'actuel propriétaire, le groupe Carambar and Co, et le repreneur, le groupe Andros, a été faite mardi matin.

Les 109 salariés de l'usine Poulain ne seront donc pas licenciés comme initialement prévu. Au-delà de l'emploi, le groupe Andros s'engage à maintenir la production actuelle du site et donc continuer à produire du chocolat Poulain au moins pendant quelques années. Des projets d'élargissement de l'activité sont également évoqués dans le communiqué envoyé par l'actuel propriétaire, le groupe Carambar and Co. Les syndicats doivent s'exprimer dans les prochains jours sur cet accord. Les partenaires sociaux vont être conviés à une réunion pour information et consultation sur le processus de reprise.