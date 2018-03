L'industrie de l'acier français s'inquiète des mesures américaines

Dans l'une des dernières aciérie encore installées en France, la ferraille de récupération est fondue à 1640 degrés afin de former des barres d'acier destinées à l'exportation. Mais avec l'instauration par Donald Trump de taxes douanières, le marché américain risque de se fermer. "Ce qui ne sera pas vendu aux États-Unis, sera probablement vendu en Europe et en France", indique Vincent Smeeckaert, directeur de l'usine Iton Seine.

Le Brésil, la Turquie et la Chine à l'affût

"Là il va y avoir des surcapacités, il va falloir être très compétitif, et si la bataille commerciale est très rude, malheureusement pour certains producteurs d'acier peut-être revoir les effectifs", s'alarme-t-il. Autre conséquences, l'acier brésilien, turc et chinois pourrait déferler sur l'Europe à prix cassé. Et les règles européennes strictes rendent la compétitivité compliquée.

