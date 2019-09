L'Afrique, nouvel eldorado des cosmétiques

L'Afrique est le nouvel eldorado des fabricants de cosmétiques. Les ventes de fonds de teint et autres soins capillaires y augmentent de 8% à 10% par an, et les grandes marques l'ont bien compris et développent des gammes de produits pour peau et cheveux noirs. Longtemps ignorées, ces consommatrices sont aujourd'hui au centre des attentions. À Johannesburg (Afrique du Sud), des cours de maquillage sont dispensés à des femmes aisées de la société sud-africaine.

10 milliards de chiffre d'affaires par an

"Maintenant qu'on se rend compte que ces marques comprennent nos peaux, on devient plus ouvertes à essayer toute leur gamme", assure Pethi Masasanya, responsable marketing. "Ce ne sont pas des produits économiques, mais c'est ce dont les femmes ont besoin, je pense. Ça dure plus longtemps, c'est plus beau", explique Audrey Mofoleng, professeure de maquillage. En 2017, le marché des cosmétiques pesait 10 milliards par an.

Le JT

Les autres sujets du JT