Jouets : le catalogue, un enjeu stratégique pour les marques

C'est un enjeu considérable pour les marques de jouets. Leurs catalogues pour Noël sont déjà disponibles et distribués afin de commencer à faire saliver les enfants et doper les ventes. Cette année, le numérique est venu proposer de nouvelles formes de présentation pour les marques. "C'est très utile pour faire la liste au Père Noël. C'est plus facile pour les enfants, surtout quand ils n'écrivent pas encore", explique une maman.

Une version 3D cette année

Selon les marques, les catalogues permettent de doper les ventes de 30%, ce qui représente un milliard d'euros pour tout le secteur. "Le catalogue de Noël, c'est un investissement important. L'important pour nous, c'est que dans chaque foyer, il y ait le catalogue qui soit posé", explique Franck Mathais, porte-parole de Jouéclub. Et avec un smartphone, le catalogue se consulte en 3D.

