Jobs d'été : "On va avoir une offre d'emplois importante", surtout dans l'agroalimentaire, selon une d'agence intérim

En outre, "contrairement à ce que l'on croyait, il va y avoir des besoins dans le tourisme et l'hôtellerie", assure Gaëtan Deffrennes, directeur général de l’agence d’intérim Randstad Inhouse, invité mercredi 10 juin sur franceinfo.

"On va avoir une offre d'emplois importante" cet été, se réjouit mercredi 10 juin sur franceinfo Gaëtan Deffrennes, directeur général de l’agence d’intérim Randstad Inhouse. Il prévoit qu'il y aura beaucoup de travail dans l'industrie agroalimentaire notamment, car "de nombreux Français vont rester en France" et il "y aura une consommation intérieure très importante".

franceinfo : Les CDD, l'intérim, les contrats courts, ce sont les premières cibles dans une période comme celle-là ?

On a connu à partir du 16 mars une crise très profonde, avec un ralentissement de notre activité de plus de 75%. Ça a été extrêmement violent. Mais depuis quelques semaines nous sentons fortement la reprise. On a beaucoup travaillé dans l'industrie agroalimentaire. Il a fallu continuer à faire à manger, à nourrir les Français. Il a fallu amener cette nourriture dans les magasins.

Aujourd'hui, on est juste à une chute d'activité de 25%.Gaëtan Deffrennes, directeur général de l’agence d’intérim Randstad Inhousesur franceinfo

On a de nombreux clients dans de nombreux secteurs qui ont repris. Et on s'attend à des nouvelles plutôt positives pour cet été. On va avoir une offre d'emplois importante. Il y a de nombreux Français qui vont rester en France, soit parce qu'ils ne prendront pas de vacances soit parce qu'ils prendront des vacances en France. Donc il y aura une consommation intérieure très importante.

L'expression job d'été reste d'actualité ?

Oui, et peut-être plus que les années précédentes. Je conseille aux jeunes de s'intéresser à l'industrie. L'industrie agroalimentaire en particulier. Dans la logistique, dans la pharmaceutique également. Il y a un certain nombre de métiers qui sont assez simples en termes d'apprentissage. Les étudiants intéressent les entreprises. Les entreprises vont investir dans une formation et vont être très intéressées à pouvoir accueillir ces jeunes cet été.

Est-ce qu'il y a des secteurs où vous manquez de bras ?

Oui, c'est paradoxal, et ça a même été le cas pendant la crise. Dans l'industrie agroalimentaire, dans la fabrication de nourriture. Il y a eu énormément de travail, puisqu'il y a eu plus de production et il a fallu remplacer des permanents absents. Et cet été, ça va être le cas.

Les entreprises vont avoir beaucoup de besoins. Dans certains secteurs, elles vont devoir rattraper le retard de production pris pendant la crise du Covid-19.Gaëtan Deffrennes, directeur général de Randstad Inhousesur franceinfo

Et puis tous ces gens qui ont travaillé pendant la crise vont avoir enfin à leur tour le droit à des congés. Donc il faudra remplacer ces salariés. On s'attend à une hausse de 10% à 15% par rapport à l'année dernière dans ces secteurs d'activité. Contrairement à ce que l'on croyait, il va y avoir des besoins dans le tourisme et l'hôtellerie. Parce qu'encore une fois, beaucoup de Français vont rester sur le territoire et ça va créer des possibilités de jobs pour les étudiants.