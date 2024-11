Industrie : pourquoi la France connaît-elle une vague de plans sociaux ?

Michelin, Volkswagen… En France mais aussi en Europe, la colère des salariés monte en raison d’une vague de plans sociaux annoncée et à venir. Comment expliquer une telle situation ? Le journaliste Axel de Tarlé vous en dit plus.

Le coût du travail et de la fiscalité est plus lourd en France actuellement. Deux difficultés supplémentaires sont apparues pour l’expliquer : d’abord, les normes environnementales sont plus strictes. À titre d’exemple, au nom de la biodiversité, Michelin a dû s'assurer de la traçabilité du caoutchouc qu’il achète, ce qui lui coûte 150 à 200 millions d'euros en plus. Ensuite, le coût de l'énergie a explosé. L'électricité coûte en France deux fois plus cher qu'aux États-Unis, par exemple, et le gaz coûte cinq fois plus cher.

Une industrie de plus en plus concurrentielle à l'échelle mondiale

Michelin, par exemple, est un fleuron français, qui fabrique et vend ses pneus dans le monde entier. Ils tiennent pourtant un discours pour faire comprendre qu’en France ou en Europe, il est plus difficile de produire car nous ne sommes plus compétitifs. Même chose avec des entreprises telles que Volkswagen en Allemagne qui veut fermer trois usines actuellement. Nous sommes face à une nouvelle vague de désindustrialisation.

