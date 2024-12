Industrie : davantage de fermetures que d'ouvertures d'usines en 2024, une première depuis 2016

Il y a eu plus de fermetures que d'ouvertures d'usines en France cette année, a appris franceinfo dimanche 8 décembre auprès de Trendéo. L'étude du cabinet spécialisé, publiée dimanche, comptabilise 15 fermetures d'usines en plus que d'ouvertures en 2024. C'est la première fois depuis 2016 que la France présente un solde négatif.

Pour établir le solde net d'ouvertures d'usines en France, Trendéo a compilé de 2016 à 2024 le nombre d'ouvertures et de fermetures de structures employant plus de dix salariés, en compilant l'industrie manufacturière, l'énergie et le traitement des déchets. Les chiffres obtenus par cette étude confirment les récentes alertes prononcées par les élus politiques, syndicaux et économiques sur l'état du secteur industriel en France, après les plans de restructuration annoncés par Auchan, Michelin ou encore Valéo. D'ailleurs, ce solde négatif s'est formé lors des derniers mois de cette année 2024. Au cours du 1er semestre, Trendéo recensait 79 ouvertures de sites, contre 61 fermetures.

Cependant, Trendéo souligne le bilan positif global de l'industrie française. Entre 2016 et 2024, le solde net entre les ouvertures et les fermetures d'usines en France est largement positif : 316 ouvertures. La France connaît même un pic en 2021, avec 129 ouvertures de plus que de fermetures. Même pendant la crise sanitaire du Covid-19, ce solde n'est jamais tombé dans le négatif, avec même trois ouvertures de plus que de fermetures en 2020, année marquée par deux confinements.

Les investissements industriels en baisse en 2024

Autre domaine qui sert de thermomètre pour mesurer l'état de santé de l'industrie : le volume d'investissements. Cette année, la France a aussi connu une baisse de 10% du volume d'investissements industriels. C'est la première baisse recensée par Trendéo depuis 2019. Il y a cependant de fortes disparités selon les secteurs, avec des progressions dans l'énergie et la chimie et un recul dans l'industrie manufacturière, notamment l'automobile.

Il faut aussi noter que cette baisse est moins forte en France que dans le monde. En 2024, l'évolution mondiale du volume d'investissements industriels a été estimée à -26% par Trendéo, causée par la souffrance des secteurs de l'électronique, des équipements électriques et de la chimie. "Les États-Unis captent toujours plus d’investissements en 2024, alors que la part de la Chine continue de décliner", souligne aussi le cabinet spécialisé.

"Gigafactories" : l'Allemagne en pointe

Quant à l'Europe, elle continue depuis 2016 de capter de plus en plus les projets de gigafactories dans le monde, ces usines de très grande taille dédiées essentiellement à la production de batteries ou de moteurs pour l'automobile. "Le vieux continent a capté 17% des investissements en gigafactory annoncés en 2024, contre 4% en 2016", chiffre Trendéo.

La part de ces gigafactories dans le secteur industriel grossit de plus en plus. Elles représentaient 33% des investissements industriels en Europe en 2016, contre 62% aujourd'hui. Parmi les 171 projets de gigafactories annoncés en Europe depuis 2016, c'est l'Allemagne qui en a capté le plus (37), ensuite la France (19), devant la Hongrie (11) ou la Finlande et l'Espagne (10).