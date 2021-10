Grands fonds marins : la France investit dans l'exploration minière, un sujet sensible

Emmanuel Macron a dévoilé mardi 12 octobre un plan d'investissement de 30 milliards d'euros sur cinq ans pour développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir en France. Autour de deux milliards d’euros vont être investis dans l'exploration des fonds marins mais aussi de l'espace. Cette exploration est "un levier extraordinaire de compréhension du vivant, d'accès à certains métaux rares, de compréhension du fonctionnement de nouveaux écosystèmes d'innovation", a souligné le chef de l'État. Mais cette exploration pourrait conduire à une exploitation de ces fonds marins, redoutent des ONG.

Dans les fonds marins, on trouve en effet les minéraux de demain, qui entrent dans la composition des batteries des voitures électriques ou des appareils de communication. Il s’agit par exemple de cobalt, de manganèse ou de nickel. Ces minerais se trouvent à plus de 4 000 mètres de profondeur. Ils sont contenus dans des concrétions minérales qu’on appelle des nodules polymétalliques. On trouve aussi des cheminées hydrothermales qui ont pour certaines plus de 120 000 ans.

Ce sont ces ressources qui sont au centre des inquiétudes. Une coalition d’ONG s’est organisée pour les protéger. La crainte est que l’on passe au stade de l’exploitation. Sian Owen, qui fait partie de la coalition Deep Sea, prévient que "les dommages sur les fonds marins seront irréversibles". "C’est une partie de la planète qui met des siècles, voire plus, à se reconstituer, indique-t-elle. Avec cela, il y aura de la pollution. Et ça risque d’endommager la capacité de l’océan à absorber le carbone". Une motion pour demander un moratoire sur l’exploitation a été adoptée lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN à Marseille le mois dernier. Mais la France s’est abstenue.

