Environnement : garder ses équipements plus longtemps, un bénéfice pour le portefeuille et la planète

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Chaque année, 14% des Français remplacent des appareils en état de marche. Cependant, selon l’Agence pour l’environnement, qui a publié une étude jeudi 11 juin sur le sujet, il y a des avantages à ne pas céder à la tentation. "En gardant un an de plus les appareils de la vie courante, tels que le réfrigérateur, la machine à laver ou le lave-vaisselle, il est possible d’économiser 669 €, et cela même en les faisant réparer", explique la journaliste Valérie Heurtel sur le plateau du 19/20.

80% d’impact sur l’environnement lors de la fabrication

Ces économies sont aussi bonnes pour la planète : garder un équipement plus longtemps, c’est retarder la fabrication d’un produit neuf. "Dans la vie d’un appareil, la fabrication représente 80% de son impact sur l’environnement, donc garder sa télévision un an de plus, c’est 170 kg équivalent CO2 d’économisés, soit 650 km en voiture économisés", souligne la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT