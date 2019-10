VIDEO. Les offres d'électricité "verte" sont-elles vraiment vertes ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Comment consommer plus propre ? Les fournisseurs d'électricité promettent maintenant de souscrire à des contrats d'électricité verte, censée garantir une électricité issue de sources d'énergies renouvelables. Une équipe du 20 Heures de France 2 est allée vérifier si les termes du contrat étaient respectés. Anouk Hertzberg a choisi de changer ainsi de fournisseur d'énergie afin d'être plus écoresponsable. "Je pense que c'est important pour toute personne maintenant de lutter à son échelle contre le réchauffement climatique", explique-t-elle. Elle paye pour cela 5 euros de plus par mois.

Un certificat vert pour une usine à charbon

Mais la promesse semble impossible à tenir, car dans le réseau, tout est mélangé, que ce soit le nucléaire ou le renouvelable. En fait, la trentaine de fournisseurs qui proposent ces contrats financent, avec l'argent des consommateurs, les producteurs d'énergies renouvelables en leur proposant des certificats d'origine. Il y en a ainsi des dizaines de milliers référencés sur internet, mais on retrouve au milieu des barrages hydroélectriques ou des parcs éoliens en Europe, une centrale à charbon en Allemagne où se sont fournis deux entreprises d'énergie.

La centrale de Jänschewalde est surnommée "tueuse de climat", mais elle a réussi à figurer sur la liste grâce à une activité mineure, qui représente 3% de sa production, et classée comme verte. C'est autorisé, mais cela choque des militants écologistes, et rend sceptique le médiateur de l'énergie en France.

