Emmanuel Macron : une moisson de contrats

Sur le tarmac de l'aéroport de New Delhi, en Inde, tapis rouge pour Emmanuel Macron. Le premier ministre, Narendra Modi, est là en personne pour accueillir le président français. Un geste très symbolique. Ce samedi 10 mars au matin, le chef de l'État a commencé cette visite de trois jours au mémorial de Gandhi. Accompagné de sa femme, il dépose une couronne de fleurs, avant d'entamer une série de rencontres officielles.

13 milliards d'euros de contrats

Emmanuel Macron veut sceller un pacte fort avec New Delhi. "Le sens pour moi de ce déplacement est de faire de l'Inde notre premier partenaire stratégique et je souhaite que la France soit votre premier partenaire en Europe et en Occident", a ainsi déclaré le chef de l'État. Partenaire sur les énergies renouvelables, la sécurité, la coopération militaire... ce matin, les deux pays ont signé pour 13 milliards d'euros de contrats et fait un pas de plus vers la conclusion d'un accord sur les réacteurs nucléaires. Le président français, qui souhaite augmenter le nombre d'échanges, a également rencontré des étudiants indiens.

Le JT

Les autres sujets du JT