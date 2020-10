Consommation : les produits d’entretien ont la cote

Ils occupent de plus en plus souvent les rayons des supermarchés. Les produits d’entretien sont très plébiscites par les Français depuis le début de la crise sanitaire. "J’en consomme le double, le triple", reconnaît une acheteuse face aux caméras de France 3. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : +73% pour l’eau de javel par rapport à l’an passé, + 71% pour les savons de ménage. De quoi relancer une industrie pourtant en berne depuis plusieurs années. Ce boom ne réjouit toutefois pas tout le monde. On reproche notamment à l’industrie d’utiliser des composants chimiques jugés peu respectueux de l’environnement.

Une activité florissante

A Saint-Etienne dans la Loire, la société Eurolab produit des pastilles de javel pour désinfecter sols et vitres. Les ventes ont bondi de 150% pendant le confinement. Une aubaine pour les 180 salariés. La société a même ouvert une troisième ligne de production et recrute des salariés. De fait, l’entreprise a investi dans la recherche de nouveaux produits, comme des colorants qui permettent d’évaluer l’état de désinfection des surfaces.







