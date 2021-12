Bruxelles autorise la fusion des deux géants français de l'eau et des déchets Veolia et Suez

Bruxelles a donné son feu vert. Les deux géants français de l'eau et des déchets, Veolia et Suez, sont autorisés à fusionner, a annoncé mardi 14 décembre la Commission européenne, qui veille sur la concurrence dans l'Union européenne. Cette décision ouvre la voie à la conclusion d'une offre publique d'achat (OPA) de Veolia sur Suez dans les prochaines semaines, une opération à 13 milliards d'euros scellée au printemps après des mois de bataille entre les deux rivaux historiques.

Cette opération, qui avait été notifiée à Bruxelles le 22 octobre, vise à faire de Veolia "un champion mondial de la transformation écologique", renforcé dans sa capacité d'innovation face à la concurrence chinoise.

Avec le feu vert de Bruxelles, Veolia – qui détient actuellement 29,9% du capital de Suez et avait lancé fin juillet une offre publique d'achat sur les 70,1% restants – a déjà obtenu l'aval de 15 autorités de la concurrence sur les 18 saisies du dossier. Le groupe attend encore l'autorisation des autorités du Royaume-Uni, du Chili et de l'Australie, mais seule la décision de la Commission européenne était susceptible de bloquer l'OPA.

Un feu vert sous conditions

Pour obtenir ce feu vert, Veolia, numéro un mondial sur ses métiers, a dû s'engager "au respect intégral" de plusieurs engagements qui, selon la Commission, "éliminent entièrement les problèmes de concurrence relevés". Parmi eux : céder l'essentiel des activités de Suez en France. Dans le détail, Veolia devra notamment vendre "la quasi-totalité" des activités de Suez dans la gestion des déchets et de l'eau municipale en France, "la quasi-totalité" des activités de Veolia dans les services mobiles de l'eau dans l'Espace économique européen, "la très grande majorité" des activités de Veolia dans la gestion de l'eau industrielle en France et "une partie" des activités des deux entreprises dans le traitement des déchets dangereux, a précisé l'exécutif européen.

Veolia va par ailleurs absorber une large part des activités de Suez à l'international : Etats-Unis, Amérique latine, Espagne, Australie, Royaume-Uni. Il verra ses effectifs passer de 180 000 à 230 000 salariés et son chiffre d'affaires de 26 à 37 milliards d'euros.

Hors du périmètre de la fusion, le nouveau groupe Suez, réduit à 40% du groupe actuel et recentré essentiellement sur l'eau et sur la France, comptera environ 40 000 salariés pour près de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Détenu par un consortium composé des fonds français Meridiam et américain GIP aux côtés de la Caisse des dépôts/CNP Assurances, il sera retiré de la Bourse.