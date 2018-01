Boules Quies : déjà 100 ans de silence !

C'est une boule de cire qui prend soin de nos oreilles depuis 100 ans et nous protège des bruits qui nous agressent. Encore aujourd'hui, elle reste la solution la plus utilisée. La formule n'a quasiment pas changé depuis sa création. Une recette tenue secrète à base de pain de cire et de paraffine, plongée dans des bacs à 60 degrés. Après un passage en chambre froide, les billes de cire sont ensuite entourées de coton par une machine.

Un chiffre d'affaires grandissant

Chaque année, ce sont 60 millions d'unités qui sont produites à Palaiseau (Essonne), en région parisienne. Le site automatisé depuis les années 70 compte une quarantaine de salariés et le chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter de 2 à 5% par an. "Elles se vendent de plus en plus parce que les gens sont de plus en plus sensibles au bruit", estime Olivier Denis du Péage, président du directoire Quies. La réussite est familiale. Olivier Denis du Péage est l'arrière-petit-fils d'un des cofondateurs de la marque. À l'origine, tout est parti d'une cliente qui se plaignait des ronflements de son mari et d'un pharmacien qui a décidé de l'aider en mettant au point un bouchon d'oreilles. Après un succès immédiat, la marque est même devenue un nom commun.

