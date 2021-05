Aviation : de l'huile de friture pour moins polluer

De l'huile de friture recyclée pour faire décoller un avion, vers Montréal : c'est ce qui a attendu les passagers d'un vol décollant à Roissy, le mardi 18 mai. "C'est de l'huile de friteuse, c'est de l'huile de cuisson des restaurants (...) ça fait un peu peur parce que c'est la première fois", explique une passagère. "J'espère qu'on va arriver à destination !", plaisante une autre. "Mais un carburant, c'est un carburant." Avec 16% de ce carburant dans le réservoir, en complément du kérosène, les émissions de CO2 peuvent être réduites de 15%, sans aucun risque. C'est le commandant de bord qui l'assure.

Pas d'odeur de friture

Au départ, c'est dans un aérodrome de région parisienne que tout se joue. L'huile de cuisson y est récupérée et acheminée. 30 000 litres de carburant ont été mélangés avec la biomolécule. Après plusieurs contrôles, il est déclaré apte à voler, et sans odeur de friture. Ce biocarburant est un peu plus cher, et peut avoir un léger impact sur le prix du billet.