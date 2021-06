Automobile : quelles aides pour le passage aux véhicules propres ?

Les primes à la conversion ont-elles été bénéfiques pour l'environnement ? "Ces aides ont plutôt rapidement fait verdir le parc automobile français", indique le journaliste David Boéri, présent sur le plateau du 19/20. Depuis le 1er janvier 2018, plus de 820 000 primes à la conversion ont été distribuées pour acheter un véhicule plus propre, électrique ou hydrique. 312 000 bonus écologiques ont également été versés.

Davantage de véhicultes non polluants

La proportion des voitures non polluantes en circulation dans l'Hexagone a quant à elle "plus que doublé" en cinq ans, affirme le journaliste. "Selon le ministère de la Transition écologique, la prime à la conversion permet de retirer de la circulation des véhicules anciens âgés en moyenne de 19 ans, et qui à 80% sont équipés de moteurs diesel", indique David Boéri. Les ménages modestes profitent majoritairement de la prime : 72% des bénéficiaires sont non imposables.

