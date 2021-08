Automobile : plusieurs constructeurs envisagent de passer au 100% électrique

allaient produire exclusivement des voitures électriques d'ici cinq à six ans. Les autres constructeurs vont-ils eux aussi mettre l'accélérateur sur la voiture électrique ? "D'abord, il y aura la marque DS, issue de Citroën, qui franchira ce cap et qui passera au 100% électrique à partir de 2024", explique la journaliste Lise Vogel, en direct sur le plateau du 8 Heures de France 2, mercredi 4 août.



Des investissements de plusieurs milliards d'euros

La marque Opel passera quant à elle au 100% électrique en 2028. "Pour Fiat, il faudra attendre entre 2025 et 2030", ajoute-t-elle. Pour le groupe Stellantis, qui détient toutes ces marques, cet investissement s'élèvera à 30 milliards d'euros. "Ce sera encore plus pour le groupe qui détient Mercedes, [Daimler] : 40 milliards d'euros pour dire définitivement adieu aux moteurs à combustion, ça sera en 2030", poursuit Lise Vogel. L'échéance sera par ailleurs la même pour les marques Bentley, Mini et Ford. Pour Audi, le cap sera franchi en 2033, avec des investissements à hauteur de 73 milliards d'euros pour le groupe Volkswagen, qui détient la marque. "Pour le constructeur français Renault, il y aura, à court terme, en 2025, 65% d'offres électriques sur le marché français", précise la journaliste.