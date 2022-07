Automobile : les voitures électriques se vendent de plus en plus

Les ventes de voitures électriques augmentent de 28%. Avec le bonus écologique, prolongé jusqu'à la fin de l'année, les clients se laissent tenter plus facilement par cette option plus écologique.

Nous nous sommes habitués au son discret de l’électrique depuis dix ans et ce n’est qu’un début. Les adeptes sont de plus en plus nombreux parmi les automobilistes. "L’électrique est une énergie qui sera moins chère que l’essence", affirme un client. Dans une concession, une vente sur dix se fait en électrique. "Les ventes de véhicules électriques ont clairement décollé et continuent à être très, très fortes grâce à la reconduction du bonus écologique jusqu’au 31 décembre 2022", déclare Jacques Alvergnas, concessionnaire Automobiles à Chambourcy (Yvelines).

Un bonus écologique qui facilite les ventes

L’électrique vole même la vedette aux véhicules hybrides rechargeables qui, eux, sont en baisse de 12,5 %. Leurs déjections de CO2 est jugée trop proche des véhicules thermiques. De leur côté, les voitures électriques progressent de 11 %, notamment grâce au bonus écologique. "Sur cette Renault Zoé d’occasion à 7 880 euros, notre client peut prétendre à une prime d’environ la moitié du prix, ce qui réduira la note aux environs de 4 000 euros", assure Jacques Alvergnas.