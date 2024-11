ArcelorMittal : le géant de l’acier envisage de fermer les deux sites de Reims et Denain

ArcelorMittal a annoncé la possible fermeture des ses deux sites à Reims (Marne) et à Denain dans le Nord. 130 postes sont menacés.

Coup dur pour les salariés d’ArcelorMittal. L’entreprise pourrait fermer deux de ses sites de services industriels, à Reims (Marne) et à Denain (Nord). Ainsi, au moins 130 postes sont menacés. En Champagne-Ardenne, aucune prise de poste n'a été effectuée pour la journée du mercredi 20 novembre et la nouvelle ne passe pas auprès des employés. "Je viens d’acheter une maison, j'ai une petite d’un an, un petit garçon de deux ans. Je pense que l’avenir va être compliqué", regrette Steven Denolf, technicien de production.

Une baisse d’activité

Les syndicats ne décolèrent pas. Pire, ils craignent un effet boule de neige et la fermeture de plus de deux sites. De ce fait, d’autres actions sont prévues en début de semaine prochaine. De son côté, l’entreprise se dit confrontée à une baisse d'activité chez ses clients, dans l’industrie et l’automobile.

