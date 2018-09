Alimentation : il y a trop de sel dans le jambon

Des tranches toujours bien roses, c'est la caractéristique du jambon industriel. Derrière cette couleur vive pas vraiment naturelle se cache un additif peu ragoûtant injecté à la chaîne et sans modération : le sel nitrité. Il n'y a pas que les nitrites, colorants et conservateurs nocifs, il y a aussi dans le jambon beaucoup trop de sel : souvent un gramme pour une seule tranche alors qu'un adulte ne devrait pas en consommer plus de cinq grammes par jour.

Des efforts insuffisants

En indiquant -25% de sel sur l'emballage du jambon, les fabricants vantent leurs efforts, mais le sel est toujours trop présent. Malgré les alertes de santé publique, l'industrie charcutière tarderait-elle à réduire ses additifs de façon significative ? "Nous sommes passés de 12% de sel consommé par les consommateurs à 10%", se félicite Bernard Vallat, président de la Fédération des industries charcutières. En attendant la réglementation plus stricte que préconisent les députés, le jambon à la coupe reste une alternative plus saine et plus savoureuse.

