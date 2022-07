Vrai ou fake La France est-elle avec le Danemark le pays européen où l'on paie le plus d'impôts, comme l'affirme Emmanuel Macron ?

Pas de hausse d'impôts. Lors de la traditionnelle interview du 14-Juillet, Emmanuel Macron s'est montré catégorique. Le financement de l'augmentation de l'investissement public et de la transition écologique ne devra pas passer par une pression fiscale supplémentaire sur les ménages. Interrogé dans les jardins de l'Elysée, le président a justifié ainsi son refus : la France est déjà "avec le Danemark, le pays d'Europe qui fait payer le plus d'impôts". Le chef de l'Etat dit-il vrai ou "fake" ?

Il apparaît effectivement que les Français paient plus d'impôts que la plupart de leurs voisins européens. D'après Eurostat, la direction statistique de la Commission européenne, au sein des 27 pays de l'UE, le poids des prélèvements obligatoires – de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés aux cotisations sociales comme la CSG ou la CRDS – s'élève en moyenne à 41,3% du PIB, selon les derniers chiffres recueillis en 2020. Alors qu'en France, le total des prélèvements obligatoires compte pour 47,5% du PIB, "un écart significatif" juge auprès de Franceinfo, Henri Sterdyniak économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) et co-fondateur des Economistes atterrés.

Dans le classement des pays européens les plus imposés, la France arrive deuxième, juste derrière le Danemark dont le poids des prélèvements obligatoires s'établit à 47,6% du PIB. L'Hexagone devance la Belgique (46,2%) et la Suède (43.6%) réputée pour sa lourde imposition. En bas de classement, pour l'Irlande, le pays dont la fiscalité est la plus attractive en Europe, le poids des prélèvements obligatoires n'est que de 20%, soit plus de deux fois moins que celui de la France.

Plus d'impôts pour de meilleures retraites

Qu'est-ce qui justifie un tel classement ? "En France, on taxe un peu plus le travail, le capital et les successions, avance Henri Sterdyniak, mais c'est surtout les cotisations sociales pour le financement du système de santé et des retraites qui contribuent à cet écart avec les autres pays".

Des cotisations sociales au coût élevé qui assurent néanmoins aux retraités français un niveau de vie légèrement supérieur à celui de l'ensemble de la population. Selon un rapport de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) de 2021, le niveau de vie médian d'un retraité français s'élevait en 2018 à 1 850 euros par mois contre 1 770 euros pour la médiane nationale.

"Ce qui n'est pas le cas pour d'autres pays ayant une imposition plus faible que la France", souligne l'économiste. En Allemagne, par exemple, le poids des prélèvements obligatoires s'élève à 41,5 % du PIB, soit 6 points de moins qu'en France. D'après les données de la Drees, le niveau de vie médian d'un retraité allemand était 15% inférieur à celui de l'ensemble de la population outre-Rhin en 2018. "Nous avons l'un des modèles sociaux les plus généreux, c'est une force", se félicitait d'ailleurs Emmanuel Macron durant son interview du 14-Juillet.